Шойгу: ни один регион России не защищен от угрозы атак БПЛА
Ни один российский регион не может считать себя гарантированным от атак беспилотников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге. Он отметил, что сегодня даже Урал, который прежде «был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины», оказался «в зоне непосредственной угрозы».
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Динамика развития средств поражения ... изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — сказал господин Шойгу (цитата по «Интерфакс»).
По его мнению, в Уральском федеральном округе существуют риски для промышленного и оборонного потенциала региона. Сергей Шойгу напомнил, что на Урале сосредоточены стратегические предприятия ОПК, энергетики и химической промышленности, а также крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения.
«Вывод их из строя может ... дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, — отметил Сергей Шойгу, — нарушить цепочки поставок, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения СВО».