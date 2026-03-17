Екатеринбуржцу назначили 10 лет колонии за убийство ребенка 30 лет назад

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил 50-летнему Борису Субботину 10 лет колонии общего режима за убийство несовершеннолетнего в 1995 году, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он признан виновным по п. «е» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью облегчить совершение другого преступления), ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР (похищение несовершеннолетнего), ст. 120 УК РСФСР (преступление против половой свободы), ч. 3 ст. 148 УК РСФСР (вымогательство).

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, следствием установлено, что в апреле 1995 года обвиняемый, намереваясь совершить убийство, насильственные действия сексуального характера и получить выкуп, похитил семилетнего мальчика. Пользуясь тем, что был хорошо знаком мальчику как друг его семьи, фигурант предложил подвезти его на автомобиле, после чего вывез к озеру Свакуль в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Там, по данным следствия, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности и убил потерпевшего. Тело ребенка он поместил в полимерный мешок и, положив в этот же мешок для утяжеления фрагмент бетона, утопил его в озере.

После этого фигурант намеревался получить от родственников убитого малолетнего выкуп за его возвращение. Он оставил записку с требованием $50 тыс. в почтовом ящике по месту проживания родных ребенка. Тело было обнаружено в мае 1995 года в ходе оперативных мероприятий.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. К делу вернулись в 2025 году: следователи совместно с криминалистами и сотрудниками уголовного розыска тщательно проанализировали материалы дела и провели комплекс дополнительных экспертиз. Это позволило установить причастность Бориса Субботина.

Отмечается, что на основании ст. 48 УК РСФСР суд освободил осужденного от наказания по ряду эпизодов — похищению, преступлению против половой свободы и вымогательству — в связи с истечением сроков давности. Кроме того, с Бориса Субботина взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб. в пользу потерпевшей стороны.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности: за кражу в 1992 году, причинение тяжкого вреда здоровью — в 1998-м, а также за побои — в 2013 году.

