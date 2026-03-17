Каллас призвала к поиску дипломатического решения ситуации в Ормузском проливе

Евросоюз выступает за поиск дипломатического решения ситуации в Ормузском проливе. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в интервью Reuters. Она добавила, что ЕС не намерен расширять военно-морскую миссию блока Aspides, развернутую для защиты коммерческих судов от нападения хуситов, на Ормузский пролив.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Глава европейской дипломатии Кая Каллас

«Как я уже говорила вчера, на данный момент у государств-членов нет желания менять мандат этой операции (Aspides.—"Ъ"), особенно потому, что Красное море по-прежнему имеет важное значение. Поэтому никто не готов подвергать свой народ опасности в Ормузском проливе»,— сказала госпожа Каллас.

Глава евродипломатии призвала «найти дипломатические способы сохранить его (Ормузский пролив.—"Ъ") открытым, чтобы в мире не было продовольственного кризиса, кризиса удобрений, энергетического кризиса».

16 марта главы МИД ЕС обсудили возможность отправки своих военно-морских судов для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По итогам консультаций Кая Каллас заявила, что стороны решили не расширять военно-морскую миссию блока Aspides на Ормузский пролив.

Операцию Aspides одобрили в ЕС в феврале 2024 года. В совместном заявлении блока отмечалось, что главная цель операции — защитить международные коммерческие суда от нападения хуситов. В начале марта Financial Times писала, что расширить миссию на Ормузский пролив предложила Франция.

Анастасия Домбицкая