В Оренбуржье от снега и льда очистили 70% водопропускных труб в рамках подготовки к паводку

В Оренбургской области от снега и льда очищено более 70% из почти 9 тыс. водопропускных труб, от функционирования которых зависит сохранность дорог. На 90% выполнены работы по распиловке и чернению льда у низководных мостов. Об этом сообщили на еженедельном штабе с главами территорий, который провел глава минстроя области Александр Полухин, сообщает правительство Оренбуржья.

У четырех мостов в Асекеевском, Илекском, Кваркенском районах и Ясненском муниципальном округе планируют провести взрывные работы, чтобы избежать образования ледяных заторов. Первые взрывы льда проведут 18 марта у моста через р. Урал на дороге Уральское — Уртазым в Кваркенском районе.

К прохождению весеннего паводка подготовлены водоочистные (15 единиц) и канализационные сооружения (267 единиц). На территории Оренбуржья расположено 411 водозаборных скважин в 25 территориях, попадающих в зону затопления. В настоящее время проведена герметизация 365 скважин.

Сформирован запас из почти 416 тонн химических реагентов и реактивов для обеззараживания воды. В планах купить еще 47,5 тонны.

