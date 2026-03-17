В Краснодаре гражданина Греции заочно осудили за содействие в диверсиях

Краснодарский краевой суд огласил заочный приговор в отношении Евгения Бурсаниди, имеющего гражданство Греции и России, по делу о содействии в диверсионной деятельности. Злоумышленник скрывается за пределами РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Как сказано в материалах суда, в мае 2019 года Бурсаниди, являясь приверженцем националистических взглядов, создал Телеграмм-канал и начал общаться с подписчиками, склоняя их к совершению взрывов и поджогов на объектах транспортной инфраструктуры.

В июне 2023 года подсудимый, используя свой тг-канал, предложил жителю Краснодара за денежное вознаграждение совершить подрыв участка железнодорожного пути в момент прохождения по нему состава с военной техникой, а также совершить подрыв предприятия, на котором производятся комплектующие для техники военного назначения. О поступившем предложении краснодарец сообщил в правоохранительные органы.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима.

Анна Перова, Краснодар