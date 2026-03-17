Генерал в интерьере

В Омске завершается расследование второго уголовного дела бывшего руководителя регионального управления ФСИН России Константина Книса. По версии СКР, главный тюремщик области покровительствовал начальнику колонии, а взамен получал сделанную руками зэков мебель. В качестве взятки в деле фигурируют спальный гарнитур, комод, софа и журнальный столик, которыми генерал-майор обставил свой коттедж. Первое дело экс-главы омского УФСИН по обвинению в превышении должностных полномочий и коррупции уже слушается в суде.

Фото: УФСИН России по Омской области

Следственный комитет России (СКР) в ближайшее время предъявит обвинение в окончательной редакции экс-главе УФСИН России по Омской области Константину Кнису.

По материалам дела, генерал-майор Константин Книс в период своего руководства тюремным ведомством покровительствовал начальнику одной из исправительных колоний, в частности, снимал с него взыскания, представлял к премиям.

Благодарностью за это, как полагает СКР, стала мебель, сделанная руками заключенных.

Спальный гарнитур под старину, комод, софа, журнальный столик, шахматный стол вписались в интерьер загородного дома генерала. Их общая стоимость составила почти 750 тыс. руб., рассказала официальный представитель управления СКР Лариса Болдинова. Следствие квалифицировало это как получение взятки (ст. 290 УК РФ). В ходе допроса генерал Книс вину не признал.

Первое уголовное дело в отношении экс-директора омского управления ФСИН находится на рассмотрении Первомайского райсуда. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и взяточничество (ст. 290 УК РФ). По материалам дела, генерал использовал служебный катер для водных прогулок с друзьями по Иртышу. Заправка катера осуществлялась за счет одного из СИЗО региона, в результате региональному УФСИН был причинен ущерб в размере свыше 2,5 млн руб. Кроме того, указывается в деле, руководитель УФСИН перевез бильярдный стол стоимостью более 500 тыс. руб. из подведомственного детского оздоровительного лагеря в свой коттедж.

Также ему инкриминируется получение взятки на сумму 855 тыс. руб. от подчиненного за общее покровительство.

Константин Книс родился в ноябре 1968 года в Алтайском крае. В 1991 году он с отличием окончил Омское высшее танковое инженерное училище, а в 2008 году — Академию права и управления ФСИН России. Звание генерал-майора внутренней службы получил в декабре 2017 года, когда занимал должность начальника тверского подразделения ФСИН. С мая 2019-го по декабрь 2023 года Константин Книс возглавлял управление ФСИН России по Омской области. В последующем он перешел на работу в мэрию Омска. Градоначальник Сергей Шелест назначил бывшего тюремщика своим замом по вопросам общественной безопасности. После возбуждения первого уголовного дела генерала уволили с муниципальной службы.

Константин Воронов