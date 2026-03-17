В Уфе арестовали обвиняемого в поджоге квартиры супруги

Калининский районный суд Уфы отправил до 17 апреля в СИЗО 44-летнего местного жителя, который поджег квартиру жены. Он обвиняется в умышленном повреждении или уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Преступление, считает следствие, совершено 17 января, ущерб имуществу от поджога составил 1 млн руб.

Сначала суд запретил обвиняемому общаться с участниками дела (за исключением защитника, должностных лиц, представителей правоохранительных органов и других лиц, принимающих участие в процессуальных действиях).

Несмотря на запрет, обвиняемый неоднократно направлял СМС с угрозами своей жене и свидетелю по уголовному делу. По ходатайству следователя мера пресечения была изменена.

Майя Иванова