За причастность к «воровскому миру» в Грузии задержаны 72 жителя одного села

Утром 17 марта в результате спецоперации МВД Грузии в селе Шарабидзе Аджарской автономной республики задержали 72 местных жителя по обвинению в причастности к «воровскому миру». Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе, которого цитирует Interpressnews.

Это самое большое число арестованных по данному обвинению в истории страны в результате одной полицейской операции.

При задержании троих подозреваемых в одном из домовладений села была ранена 68-летняя женщина. По предварительным данным, спецназовец случайно выстрелил из автоматического оружия, пуля разбила зеркало и хозяйку дома ранило осколком. Раненую доставили в больницу.

Кроме того, при попытке задержания два брата нанесли себе ножевые ранения, они были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

После спецоперации некоторые жители Шарабидзе собрались на стихийный митинг у районного отделения МВД в городке Хелвачаури и выразили протест в связи «с незаконными арестами».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 223 УК Грузии. Эта статья предусматривает санкции от 7 до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф.

Георгий Двали, Тбилиси