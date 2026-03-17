В Самаре с экс-чиновника взыскали незаконно полученные 6 млн рублей

Суд в Самаре постановил взыскать более 6,3 млн рублей с бывшего начальника отдела муниципального контроля администрации Красноглинского района. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что на банковские счета бывшего чиновника во время его муниципальной службы в 2021–2023 годах поступила указанная сумма. При этом экс-глава отдела районной администрации не смог доказать законность получения этих денег.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании 6,3 млн рублей с бывшего муниципального служащего.

Георгий Портнов