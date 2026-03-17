Почти 52 млн рублей нижегородцы отдали мошенникам в середине марта

За неделю с 9 по 15 марта мошенники выманили у жителей Нижегородской области почти 52 млн руб. Полицейские зарегистрировали 74 таких преступления, сообщили в региональном ГУ МВД.

Чаще всего злоумышленники использовали схемы «Звонок от службы безопасности банка» (25 случаев), «Мошенничество при онлайн-покупке» (15 случаев) и «Предложение дополнительного заработка» (15 случаев).

Полиция просит жителей не сообщать личные данные по телефону, не переводить деньги по указанию незнакомцев, проверять продавцов перед покупками и не верить гарантиям высокой доходности.

Елена Ковалева