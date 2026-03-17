В Челябинской области за сутки в авариях пострадали восемь пешеходов

За сутки 16 марта на территории Челябинской области зарегистрировано восемь наездов автомобилей на пешеходов. В том числе пострадали два подростка, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Одна из аварий произошла утром 16 марта в челябинском поселке Западный. По предварительным данным, 38-летняя водитель Mitsubishi Outlander сбила 16-летнего пешехода, поворачивая налево около дома №1б на улице Генерала Костицына. Подросток пересекал дорогу по регулируемому переходу.

Вечером в Магнитогорске произошел второй наезд на ребенка. По предварительным данным, 37-летний водитель Lada Kalina около дома №16 на улице Доменщиков сбил 16-летнего пешехода. Тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Основными причинами ДТП за последние сутки стали непредоставление преимущества в движении пешеходу, несоответствие скорости дорожным условиям, а также нарушения правил проезда перехода и требований сигналов светофора.

Виталина Ярховска