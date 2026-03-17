Греция выступила против сепаратных сделок по Ормузскому проливу

Греция не поддерживает сепаратные сделки по Ормузскому проливу. Об этом заявил министр иностранных дел страны Йоргос Герапетритис, передает Reuters. Страна выступает за поиск долгосрочного решения для сохранения мира в регионе, утверждает он.

Фото: Kylie Cooper / Reuters Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис

«Не может быть и речи об участии нашей страны в операции в Ормузском проливе,— цитирует Йоргоса Герапетритиса Ekathimerini.— Мы участвуем только в операции Aspides с целью охраны судов в определенных районах».

Накануне Греция отказалась расширять военно-морское присутствие в Ормузском проливе. До этого президент США Дональд Трамп предложил направить в пролив миссию с участием европейских стран. Аналогично на идею господина Трампа отреагировали и другие члены Евросоюза.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти республики блокировали передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов. 14 марта Дональд Трамп призвал союзников направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. Financial Times писала, что Франция предлагала расширить на Ормузский пролив европейскую миссию Aspides, которая была ранее развернута для защиты международных коммерческих судов от нападения хуситов.

Анастасия Домбицкая