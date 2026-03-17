В Казани мошенники представляются сотрудниками «Татэнерго»

В Казани злоумышленники, прикрываясь именем АО «Татэнерго», ходят по квартирам, проверяют розетки и электротехнику, а затем предъявляют жильцам счета свыше 5 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Особо пострадали жители Кировского района столицы Татарстана.

Компания сообщила, что ее сотрудники не посещают дома граждан и офисы без предварительной договоренности. Все работы с электросетями проводят официальные представители управляющих компаний с удостоверениями и разрешениями.

Анна Кайдалова