В Казани мошенники представляются сотрудниками «Татэнерго»
В Казани злоумышленники, прикрываясь именем АО «Татэнерго», ходят по квартирам, проверяют розетки и электротехнику, а затем предъявляют жильцам счета свыше 5 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Особо пострадали жители Кировского района столицы Татарстана.
Компания сообщила, что ее сотрудники не посещают дома граждан и офисы без предварительной договоренности. Все работы с электросетями проводят официальные представители управляющих компаний с удостоверениями и разрешениями.