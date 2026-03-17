Власти Прикамья масштабируют единую систему оплаты проезда на весь регион

Правительство Пермского края планирует масштабировать единую систему оплаты проезда (ЕСОП) в общественном транспорте на весь регион. Об этом сообщил на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры замминистра транспорта Прикамья Максим Михеев. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе министерства транспорта, сейчас ведутся работы по модернизации системы. Срок ввода в эксплуатацию новой «архитектуры» ЕСОП — первый квартал 2027 года.

В министерстве транспорта рассказали, что у муниципалитетов Прикамья существует запрос на внедрение единой системы оплаты проезда в общественном транспорте. Для этого властями было решено установить единый центр ответственности путем внедрения оператора системы оплаты проезда. В мае 2025 года им стало ООО «ТройкаПермь». Соглашение с ним заключено на пять лет.

Также правительством было принято решение разработать новую «архитектуру» системы ЕСОП. Новая система обеспечит доступ и сохранность данных. Полномочия по реализации нововведений краевого правительства по части общественных перевозок в регионе будут возложены на «ТройкаПермь». Сейчас их реализацией занимается краевое правительство, уточнили в минтрансе Прикамья.