Бухгалтера кудымкарского отдела полиции осудили за мошенничество

Кудымкарский суд признал бухгалтера местного отдела полиции виновной в мошенничестве и приговорил к исправительным работам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следствие и суд, бухгалтер отдела полиции с 2022 года по 2025 год похищала деньги подразделения, переводя их на подконтрольные банковские счета. Ущерб превысил 3 млн руб.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, а также взыскал с осужденной сумму причиненного материального ущерба.