Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie’s Фото: Christie’s

Аукционный дом Christie's выпустил интересный гид для коллекционеров, посвященный китайской керамике — одной из самых долгих и сложных художественных традиций в истории искусства. Китайский фарфор существует в невероятном разнообразии форм: от утилитарной посуды до предметов, созданных специально для императорского двора. И именно это делает его коллекционирование одновременно захватывающим и непростым.

Эксперты Christie's советуют начинать с внимательного изучения формы и пропорций предмета. В китайской традиции гармония силуэта считалась важнейшим признаком качества: если, например, ваза кажется несбалансированной, это может означать, что ее горло или край позднее подпилили. Отдельное внимание уделяется так называемым reign marks — императорским клеймам, которые указывают династию и имя правителя, для двора которого создавался предмет.

Однако специалисты предупреждают: на такие знаки нельзя полагаться как на единственное доказательство возраста вещи, поскольку мастера нередко воспроизводили более ранние клейма в знак уважения к великим периодам китайского искусства.

Также коллекционерам советуют изучать характер глазурей, палитру и технологию производства — именно сочетание этих признаков помогает определить эпоху и происхождение предмета. Китайская керамика формировалась веками, и ее стилистика менялась вместе с династиями и художественными вкусами императорских дворов. Для коллекционера важнее всего насмотренность: постараться вживую увидеть как можно больше вещей и постепенно научиться узнавать эпоху по форме, цвету и качеству исполнения.

Анна Минакова