Нейрофотосессии приобретают характер повседневного цифрового опыта. При этом сомнение стало новой нормой. Как выяснил сервис «Анкетолог», уже 80% россиян хотя бы раз не смогли отличить нейрофото от настоящего. Тем временем уровень осведомленности о технологиях высокий, но вовлеченность в них заметно ниже. Около 85% знают о возможности генерировать фото, но только треть пробовали делать такие изображения. Публика находится на этапе интереса и изучения.

Осваивают сервисы люди самостоятельно. 66% пользователей разбираются в возможностях искусственного интеллекта путем проб и ошибок, вдвое меньше — смотрят видеоинструкции. Примерно треть использует готовые промпты, и столько же сами придумывают, что хотят получить в результате. Выбор инструментов тоже отражает тренд: люди идут туда, где проще. 40% генерируют изображения через чат-боты в Telegram. В результате удобство и доступность становятся важнее технологического превосходства. Сгенерированные фото в основном пока воспринимаются как опыт и игра, а не как утилитарный инструмент, отмечают аналитики.

Любопытно, что больше 90% участников опроса были довольны результатом экспериментов, но платить за это они, как правило, не готовы. Одновременно 78% россиян не готовы отказаться от съемок с фотографом. 44% убеждены, что нейрофото их не заменят. Еще 34% ценят живые фото больше, чем сгенерированные. Бренды пока осторожничают. И справедливо — 17% пользователей негативно относятся к «искусственным» картинкам. 60% реагируют нейтрально. Пока вывод такой: экспериментировать необходимо, но важен баланс между реальными съемками и сгенерированным контентом — иначе будет неубедительно.

Яна Лубнина