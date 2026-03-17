Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Внушительной группой журналистов в мартовский, еще совсем зимний, снежный день занесло нас на остров Поджабный. Говорят, возле одного из 12 местных озер живут небольшие водные черепашки, прозванные жителями жабками. Уроженцу Самарской губернии Алексею Толстому они помогли в создании образа черепахи Тортиллы.

Минуты за три-четыре судно на воздушной подушке — идея трансфера-амфибии, кстати, принадлежит Циолковскому — перенесло нас по волжскому льду от причала самарской набережной прямо на берег Прорана. Это другое название острова. Сейчас здесь живет всего пять семей, а когда-то было около 3 тыс. жителей, палаточные лагеря и санаторные базы. Остатки цивилизации, как, например, аутентичное кафе «Привал» и запустевшие базы отдыха, проржавели до основания.

Наш отряд человек из 40 гуськом пробирался след в след по глубокому снегу. Полный цифровой детокс был обеспечен. По пути встретили табун лошадей-таможенников, которые не хотели никого отпускать — требовали угощений. Наконец дошли до одного из арт-объектов — «Облачных домов». Самарский художник Андрей Сяйлев посвятил его реальному событию 1957 года, когда в результате прорыва дамбы с острова смыло несколько зданий. В самом арт-объекте друг на друга поставлены дощатые комнатки, внутри которых — настоящие облака. А также свет и интернет. Все инсталляции на острове создаются в рамках проекта культурного центра «ЯВЬ» «Сотворение прорана». Цель — антропологическое и архивное исследование территории.

Но до других произведений искусства дойти не удалось. Обещанная более короткая дорога не просматривалась и даже не прощупывалась. Да и некоторые девушки были чуть ли не в лоферах. Пришлось брать бразды вывода группы на себя. Сразу вспомнился Горький, крепко связанный с Самарой, как и с любым поволжским городом. Я, как Данко, воскликнул: «Что сделаю я для людей?» — и вырвал сердце из груди. Вернее, нет: я пробормотал что-то не слишком публичное и свернул напрямик, через сосняк, к недалекой торной дороге.

Дмитрий Буткевич