Петербургский бизнес с начала года привлек более 1 млрд рублей благодаря господдержке

Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга с начала 2026 года привлек более 1 млрд рублей благодаря поручительствам и льготным займам городского Фонда содействия кредитованию. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, особенно активно программой пользуются промышленные предприятия: около трети всех поручительств приходится на сферу обрабатывающих производств.

Господин Поляков отметил, что для малого бизнеса вопрос залога по-прежнему остается одним из самых чувствительных, а отсутствие достаточного обеспечения нередко становится основным барьером при получении банковского кредита.

В таких случаях, как подчеркнул вице-губернатор, предпринимателям помогает механизм поручительств. Городской фонд может предоставить поддержку по кредитам и банковским гарантиям на сумму до 100 млн рублей, что составляет до 50% от объема обязательств.

За все время действия программы предприниматели получили поручительства на 61,8 млрд рублей, что позволило привлечь для развития бизнеса в Петербурге более 174,3 млрд рублей финансирования.

Артемий Чулков