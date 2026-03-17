Уфимку включили в реестр обманутых дольщиков после вмешательства прокуратуры

Министерство строительства и архитектуры Башкирии включило жительницу Уфы в реестр пострадавших дольщиков, вложивших средства в строительство многоквартирного дома по улице Софьи Перовской. Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры.

Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства, прокурорская проверка обнаружила, что в 2018 году минстрой необоснованно отказал заявительнице во включении ее в список дольщиков, так как она оплатила квартиру паевым взносом, а не по договору долевого участия.

Прокуратура внесла представление в правительство Башкирии и помогла заявительнице подготовить административный иск об оспаривании действий министерства. Суды первой и апелляционной инстанций согласились, что схема с паевыми взносами фактически представляла собой аналог договоров долевого участия.

Майя Иванова