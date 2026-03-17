Евгений Шиляев возглавил управление по молодежной политике администрации Ижевска

Директор молодежного центра «ПерспективаПро» Евгений Шиляев стал начальником нового управления по молодежной политике администрации Ижевска. Об это во «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

«Больше 10 лет посвятил работе с молодежью <...> Под его руководством на базе центра появились первые в Ижевске кибершкола, 3D-лаборатория, столярная мастерская и кинолаборатория, а сам центр стал одним из лидеров по привлечению грантовых средств в отрасль»,— написал мэр.

Господин Шиляев родился в Ижевске. Окончил УдГУ: имеет два высших образования по направлениям «Юриспруденция» и «Прикладная информатика (в юриспруденции)». В прошлом руководил штабом городский проектов «Лифт». Является зампредседателя комиссии Общественной палаты Удмуртии по развитию НКО, добровольчеству, патриотическим проектам и молодежной политике.