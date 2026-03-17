В УФСИН России по Ульяновской области прибыл новый автозак с кондиционером

В автопарк отдела по конвоированию УФСИН России по Ульяновской области добавлено новое специализированное транспортное средство типа АЗ на шасси КамАЗа, предназначенное для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль рассчитан на 24 конвоируемых и 6 сотрудников караула. Внутри установлены шесть одиночных камер и две общие камеры, вмещающие до девяти человек. Транспортное средство оснащено световыми и звуковыми сигнальными устройствами, системами кондиционирования и вентиляции, навигационной системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения и биотуалетом.

Отмечается, что обновление автопарка современными отечественными транспортными средствами направлено на повышение безопасности и комфорта при перевозке лиц, находящихся под стражей.

