Суд обязал больницу в Медногорске и минздрав Оренбуржья отремонтировать здание стационара

Оренбургский областной суд поддержал решение суда первой инстанции обязать ГБУЗ «Городская больница Медногорска» и региональный минздрав провести капитальный ремонт здания стационара. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокуратура Медногорска во время проверки установила, что здание стационара городской больницы находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Меры для проведения ремонта уполномоченные лица не предпринимали. В связи с этим прокуратура обратилась в городской суд с требованием обязать учреждение и минздрав Оренбургской области провести необходимый капитальный ремонт.

Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, но министерство здравоохранения региона не согласилось с таким решением. Ведомство попыталось обжаловать решение в суде апелляционной инстанции, но безуспешно. Решение суда вступило в законную силу.

