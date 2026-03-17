Ozon запустит распределительный центр в Кузбассе в апреле 2026 года

Маркетплейс Ozon запустит в конце апреля 2026 года вторую очередь распределительного центра в селе Ягуново Кемеровского муниципального округа. Она включает три блока общей площадью 49 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Илья Середюк. Первая очередь площадью 55,3 тыс. кв. м. была введена в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Инвестиционный проект уже привлек в регион более 5 млрд руб. Одно из наших ключевых условий — регистрация подразделения маркетплейса в Кузбассе. Это важно для диверсификации региональной экономики. Компания его выполняет, соответственно, налоговые отчисления пойдут в бюджет области», — отметил глава Кемеровской области.

В 2023 году министр экономического развития региона Константин Пытченко отметил, что проект логистического парка «Кузбасс-логистика», якорным арендатором которого является Ozon, вошел в число крупнейших инвестиционных проектов региона. Стоимость всего проекта на тот момент оценивалась в 11 млрд руб. Площадь всего парка составляет 250 тыс. кв. м, склады Ozon занимают 104 тыс. кв. м.

Лолита Белова