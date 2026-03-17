Нижегородская мэрия продолжает поиск 6 млн рублей на колумбарий

Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода подготовило проект колумбария для установки на одном из городских кладбищ. На сам объект требуется 6 млн руб., сообщила директор департамента благоустройства Елена Пегова на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 17 марта.

О планах установки колумбария на Бугровском кладбище в управлении сообщали в 2025 году. Однако заложенные на это средства из бюджета на 2026 год сняли.

Сейчас власти по-прежнему определяют источники финансирования проекта. Сроки его реализации пока неизвестны. Елена Пегова отметила, что это новое направление для города, но оно востребовано.

Всего в Нижнем Новгороде, включая Кстовский район, насчитывается 41 кладбище. Открыты для новых захоронений только три.

Галина Шамберина