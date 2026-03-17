В Самарской области «Волжское ЖКХ» обязали возместить 1,6 млн рублей за вред, причиненный почвам

Арбитражный суд Самарской области обязал МУП «Волжское ЖКХ» возместить более 1,6 млн руб. за вред, причиненный почвам сточными водами. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В Росприроднадзор поступила информация, что на почву излились сточные воды из очистных сооружений. Произошло это на участке площадью 150 кв. м в сельском поселении Просвет. Инспекторы во время выездного обследования подтвердили факт загрязнения почвы сточными водами из канализационного коллектора.

В почве превышена концентрация загрязняющих веществ, оказывающих токсическое воздействие. Это показали лабораторные исследования образцов.

МУП «Волжское ЖКХ» является собственником канализационного сооружения. Ему направили требование о добровольном возмещении вреда, которое не было исполнено. Поэтому Росприроднадзор обратился в суд.

Руфия Кутляева