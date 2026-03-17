В Петербурге начали продавать новые модели «Москвича»

В одном из дилерских центров Санкт-Петербурга уже представлены новые кроссоверы марки «Москвич» — М70 и М90. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в Telegram-канале AutoRun SPb.

Продажи «Москвичей» в Северной столице в 2026 году падают, отметил господин Гаврилов. Так, за первые два месяца в городе зарегистрировали 70 машин, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в 2025 году продажи авто этой марки в Петербурге также сокращались — на 12% к 2024 году.

