СКР возбудил дело из-за гибели рабочих в карьере Лебединского ГОКа в Губкине

Следственный отдел по Губкину управления СКР по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в карьере Лебединского горно-обогатительного комбината о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Лебединский горно-обогатительный комбинат (ГОК)

По версии следствия, вечером 16 марта в карьере АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» большегрузный самосвал, принадлежавший одному из подрядчиков и перевозивший горную массу, наехал на автомобиль УАЗ, где находились рабочие другой подрядной организации — в результате водитель и пассажиры скончались на месте.

Следователи назначили необходимые судебные экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Белгородской области заявили, что также взяли на контроль установление обстоятельств несчастного случая в карьере Лебединского ГОКа. Кроме того, ведомство проверяет компанию на соблюдение законодательства о промышленной безопасности.

В самом Лебединском ГОКе сегодня подтвердили факт несчастного случая с работниками ремонтных организаций на территории карьера. Там выразили соболезнования родным и близким погибших.

Егор Якимов