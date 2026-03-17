СКР возбудил дело из-за гибели рабочих в карьере Лебединского ГОКа в Губкине
Следственный отдел по Губкину управления СКР по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в карьере Лебединского горно-обогатительного комбината о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.
Лебединский горно-обогатительный комбинат (ГОК)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, вечером 16 марта в карьере АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» большегрузный самосвал, принадлежавший одному из подрядчиков и перевозивший горную массу, наехал на автомобиль УАЗ, где находились рабочие другой подрядной организации — в результате водитель и пассажиры скончались на месте.
Следователи назначили необходимые судебные экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Белгородской области заявили, что также взяли на контроль установление обстоятельств несчастного случая в карьере Лебединского ГОКа. Кроме того, ведомство проверяет компанию на соблюдение законодательства о промышленной безопасности.
В самом Лебединском ГОКе сегодня подтвердили факт несчастного случая с работниками ремонтных организаций на территории карьера. Там выразили соболезнования родным и близким погибших.