Под Белорецком работника казанской фирмы завалило породой и затянуло в дробилку

Гострудинспекция Башкирии расследует гибель 48-летнего слесаря по ремонту оборудования казанского ООО «Фабрика строительного камня "Доломит"».

Как сообщает надзорное ведомство, инцидент произошел 9 марта на территории Александровского подразделения предприятия в Белорецком районе. Слесарь попытался самостоятельно очистить вибропитатель, подающий горную массу на щековую дробилку, из-за чего налипшая на бункер порода обвалилась. Работника завалило горной массой и затянуло в механизм. Пострадавший скончался.

Обстоятельства и причины случившегося установит расследование, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

ООО «Фабрика строительного камня "Доломит"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 2025 года в Казани. Компания занимается резкой, обработкой и отделкой камня для использования в качестве дорожного покрытия. Через ООО «Статус» предприятием владеют Эльвира Хусаинова и Лилия Мясникова. Уставный капитал — 1 млн руб.

Майя Иванова