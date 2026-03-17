Автосервисы переезжают из Москвы

Небольшие техцентры и шиномонтажи переезжают из спальных районов столицы в Подмосковье, узнал “Ъ FM”. Причиной стала высокая конкуренция за подходящие помещения и рост арендных ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Закрытий пока немного, но прогнозы уже неутешительные, говорит директор компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая:

«Возможно, бывшим дилерам будет сложно удержать качество и объем работ, потому что они, как правило, расположены в больших помещениях. То есть аренда у них очень высокая. Уменьшение числа автосервисов связано с тем, что сейчас крайне сложно найти помещение под такой бизнес. Если раньше на территории Москвы было много промзон, гаражей, разных боксов, складов, то сейчас почти все эти локации заняты новыми жилыми массивами. Я знаю, что у многих коллег из малого бизнеса есть такая проблема — приходится уходить. А найти что-то новое невероятно сложно».

Как говорят участники рынка, негативно на отрасль повлияли также изменение налоговых ставок, рост цен на расходники и увеличение затрат на персонал. На этом фоне услуги автосервисов в прошлом году подорожали почти на треть, сообщали аналитики сети Fit Service. Очередного изменения прайсов стоит ждать после сдачи финансовой отчетности в конце апреля-начале мая, когда техцентры оценят свою экономику, считает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Те, кто занимается только шиномонтажом, чувствуют себя достаточно хорошо от сезона к сезону и особо не ощущают изменений, за исключением роста цен. Они не закрываются. Автосервис — все-таки более сложная структура, в которой шиномонтаж является всего лишь одной из услуг. Там больше персонала, а также идут сложные процессы закупки расходных материалов. Этот несезонный период — декабрь, январь, февраль — в целом прошел значительно хуже, чем обычно.

По моим наблюдениям, закрываются в основном несетевые точки, которые реально сидят без клиентов. Либо они максимально сокращают штат и ждут спасительного сезона. Ранняя весна в этот раз как-то вдохновляет. Что касается цен, я не думаю, что они будут расти в ближайшие несколько месяцев».

По итогам 2025-го рынок сервисных услуг для легковых машин в России достиг рекордной отметки в 1,2 трлн руб., подсчитали аналитики «Автостата». Это на 20% больше, чем годом ранее. Спрос на услуги провоцирует стремительное старение автопарка, говорят эксперты.

Юлия Савина