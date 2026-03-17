Сбивший полицейского житель Стерлитамака получил условный срок

Стерлитамакский городской суд признал 45-летнего местного жителя виновным в насилии в отношении представителя власти и приговорил его к двухлетнему условному сроку с таким же испытательным периодом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В июле прошлого года полицейские, заметив на улице «подозрительное поведение» обвиняемого, решили проверить его личность. Однако подсудимый, ударив одного из сотрудников в плечо, сел в свой автомобиль, завел его и намеренно сбил сотрудника полиции, проехав с ним на капоте не менее ста метров. После остановки машины фигурант дела попытался скрыться, но его задержали.

Подсудимый частично признал вину. Принадлежавший ему автомобиль Skoda Octavia конфисковали в доход государства.

Майя Иванова