Глава алтайской деревообрабатывающей ассоциации решил избраться в Госдуму РФ

Президент Ассоциации деревообрабатывающих предприятий Алтайского края Виктор Морозов стал первым участником предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Бийского одномандатного округа №45. Его анкета занесена в базу праймериз.

Ранее округ в Госдуме РФ представлял Александр Прокопьев. В настоящее время он занимает пост председателя правительства Республики Алтай. После сложения господином Прокопьевым депутатских полномочий мандат остался вакантным.

Всего на территории Алтайского края расположены три одномандатных округа.

