В центре Москвы перекрыли движение на нескольких улицах и набережных

Движение транспорта временно остановлено на нескольких центральных улицах Москвы, сообщил столичный Дептранс. Причины перекрытий в ведомстве не уточнили.

Согласно сообщению пресс-службы Дептранса, закрыто движение на Смоленской набережной; перекрыты съезды на улицу 1905 года с улицы Сергея Макеева и Ходынской. Также приостановлено движение на улице Мантулинская, в Шмитовском проезде, на Краснопресненской набережной и улицах Чаянова, Васильевская и Грузинский Вал по направлению к 1-й Тверской-Ямской.