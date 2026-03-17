В Оренбуржье будут судить подозреваемых в разбойных нападениях на местных жителей

Силовики завершили расследование уголовного дела о разбойных нападениях на жителей Сорочинска. В преступлении обвиняются молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. Им инкриминируются два эпизода преступления по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, ночью 30 сентября 2025 года обвиняемые, действуя группой по предварительному сговору, проникли в дом местной жительницы на улице Тимирязева в Сорочинске. Они распылили перцовый баллончик в лицо мужчине, который находился в доме, а затем убежали, испугавшись, что им окажут сопротивление.

После этого они подстерегли хозяйку дома на улице и насильно похитили у нее мобильный телефон. В тот же вечер злоумышленники совершили аналогичное преступление в квартире на той же улице. Они напали на другого жителя и похитили два его телевизора. Затем они скрылись с похищенным имуществом.

Фигурантов уголовного дела задержали и избрали им меру пресечения. В настоящее время расследование завершено, и материалы переданы на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов