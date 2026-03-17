«Трансформируется сама природа кибератак»

По итогам 2025 года Приволжье вошло в первую тройку регионов, больше всего подверженных атакам киберпреступников. По данным RED Security, здесь было отражено более 11 тыс. DDoS-атак. Это почти в пять раз больше по сравнению с годом ранее. Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов считает, что в 2026 году стоит ждать существенного усиления киберугроз и перехода борьбы за цифровую безопасность на качественно новый уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено МТС Фото: Предоставлено МТС

— Речь идет не просто о количественном росте атак, а о трансформации самой их природы. Если раньше злоумышленники в основном преследовали материальную выгоду, то сегодня все чаще используются другие мотивы, в том числе желание запугать. Наше направление по кибербезопасности зафиксировало рост кибератак в России. Каждая пятая атака была критической и могла привести к простоям или убыткам свыше миллиона рублей.

В 2025 году самая мощная атака в Поволжье достигла 653 Гбит/с. Это стало абсолютным рекордом.

Самая продолжительная атака была отражена в августе, она велась более 19 часов. Однако чаще всего ПФО атаковали в четвертом квартале — с октября по декабрь было отражено почти 40% всех DDoS-атак на регион.

Основными мишенями хакеров останутся IT и финансовый сектор — эти отрасли особенно уязвимы из-за высокой монетизации возможных взломов и доступа к массовым пользовательским данным. Заметно растет угроза и для медиаиндустрии: за 2025 год число атак здесь увеличилось на 43% с фокусом на онлайн-кинотеатры, билетные сервисы и развлекательные платформы.

В 2026 году успех будет определяться способностью компаний совмещать проактивную защиту с гибкой адаптацией к новым угрозам. Одна из главных задач — постоянное совершенствование решений в области безопасности: защита клиентов от кибератак и мошенничества.

В этих условиях МТС выстраивает комплексную систему защиты, делая ставку на несколько ключевых направлений. В первую очередь внедряем автоматизированные инструменты защиты: сервис RED Anti-DDoS обеспечивает круглосуточную оборону от DDoS-атак. Например, весной 2025 года аптеки Нижегородской области столкнулись с мощной DDoS-атакой, которая парализовала работу большинства онлайн-магазинов. Один из крупных представителей нижегородских аптечных сетей благодаря нашим сервисам WAF и Anti-DDoS смог успешно противостоять таким атакам и продолжить работу в штатном режиме. В результате клиенты смогли без перебоев оформлять заказы, а компания не столкнулась с потерей выручки и снижением лояльности покупателей.

Второе немаловажное условие — особое внимание обучению персонала компаний. Наше решение RED Security Awareness помогает компаниям повышать киберграмотность сотрудников, снижая риски, связанные с человеческими ошибками. Наконец, для малого и среднего бизнеса, который не всегда может позволить себе дорогостоящие решения, предлагаем облачные и автоматизированные инструменты, сочетающие доступную стоимость с высокой эффективностью защиты. Кроме того, недавно мы запустили бесплатный курс по киберграмотности для широкого круга лиц.

Бизнесу любого масштаба мы рекомендуем провести аудит профиля компании на выявление уязвимостей и слабых мест. Следующий шаг — внедрение специализированных анти-DDoS-сервисов. Последние два года мы наблюдаем рост спроса на такие комплексные системы кибербезопасности, в том числе со стороны бизнеса в Нижегородской области.