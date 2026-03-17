Очевидное нежелание союзников США, а также Китая помогать США в решении проблемы Ормузского пролива — одна из главных тем мировых медиа. Такая реакция не стала неожиданностью. Эксперты и наблюдатели напоминают и о том, что США не советовались с союзниками по поводу начала операции в Иране, и о словах президента Дональда Трампа о том, что США не нужна помощь, и, разумеется, о том, как он потратил год на то, чтобы испортить отношения чуть ли не со всеми традиционными союзниками Америки.

Фото: Amit Dave / Reuters Индийский танкер прибывает в порт Мундра через Ормузский пролив

Фото: Amit Dave / Reuters

The Hill (Вашингтон, США) Союзники не спешат откликаться на призыв Трампа о помощи в Ормузском проливе По ту сторону Атлантики ощущается явный дефицит энтузиазма по поводу вовлечения в конфликт на Ближнем Востоке по приказу Трампа. В Британии и континентальной Европе это отчасти объясняется общим неприятием мировоззрения Трампа, его воинственной риторикой и склонностью выдвигать антагонистические идеи, такие как установление контроля США над Гренландией… Безусловно, нежелание традиционных союзников США подчиниться требованиям Трампа не обрекает президента на неудачу. Вполне допустимо, что удары США и Израиля могут подорвать способность Ирана ограничивать судоходство через узкий пролив. Также остается вероятность того, что Исламская Республика рухнет.

The Independent (Лондон, Великобритания) Дональд Трамп на своем опыте убеждается, что даже Америке нужны союзники Есть какая-то особая наивность в том, чтобы просить Пекин помочь Америке в войне с Ираном, которую Китай уже осудил и в которой, по слухам, помогает Ирану и ведет переговоры о безопасности для своих судов. По целому ряду причин такая просьба вызывает проблемы и у остальных союзников, к которым США обратились. Для начала это война Америки и Израиля. С другими странами, относящимися к «Западу» (если этот термин еще употребим), не консультировались по поводу ее начала. А если бы консультировались, то те были бы в ужасе, что совершенно справедливо. Кроме того, сам господин Трамп заявлял, что ему не нужна ничья помощь… Нынешняя просьба о помощи убрать за ним то, что он наделал, особенно возмутительна, в том числе и потому, что последний год господин Трамп провел, оскорбляя вполне дружественные державы, подрывая их, вводя в отношении них тарифы и даже угрожая аннексировать их территории.

Global Times (Пекин, Китай) Китай призывает к деэскалации, в то время как США ищут помощи в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе В то время как Вашингтон, столкнувшись с высокой вероятностью увязнуть в затяжном конфликте с Ираном, призывает другие страны, включая Китай, помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе… большинство союзников США держатся вдалеке… США не ожидали, что это война превратится в протяженный и изнуряющий конфликт. Но на фоне растущих цен на нефть и падающих фондовых рынков Вашингтон все более стремится его закончить как можно скорее и особенно восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе. Однако самостоятельно он может с этой задачей не справиться. Поэтому США хотят втянуть в него другие страны и превратить кризис в многонациональный… Помимо самого факта неодобрения решения США начать войну и боязни быть втянутыми в хаос на Ближнем Востоке, прошлые действия Вашингтона — саботаж своих союзников по таким вопросам, как оборона, торговля и даже суверенитет,— унизили их и подорвали их авторитет.

N-TV (Кёльн, Германия) Это требование Трампа самый настоящий произвол Трамп безрассудно вверг мир и мировую экономику в хаос. Эта война — очередное препятствие на пути союзников, которые уже столкнулись с враждебными и бессмысленными пошлинами и угрозами в отношении Гренландии. И чем дольше длится эта война, тем выше риск новой волны беженцев, на этот раз из Ирана в Европу.

Подготовили Николай Зубов, Алена Миклашевская