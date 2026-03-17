Двух рабочих затянуло в конвейер на лесопилке в Ленинградской области

В Ленинградской области двое рабочих погибли при ремонте оборудования на лесопилке. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.

ЧП произошло в деревне Чудцы Бокситогорского района. По данным следствия, работники ремонтировали скребковый транспортер подачи щепы. В этот момент транспортер начал двигаться, и потерпевших затянуло внутрь. Они скончались на месте.

Замглавы Северо-Западной инспекции труда Ольга Казанская рассказала «Фонтанке», что погибшие — два сварщика, работавшие как индивидуальные предприниматели. По информации издания, конвейер включил кто-то из рабочих, пока сварщики чинили его.

Никита Черненко