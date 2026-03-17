ПСБ предложил бизнесу Удмуртии практические инструменты для ведения ВЭД

ПСБ в Удмуртии провел обучающий семинар, презентовав предпринимателям актуальные инструменты для международной торговли. В рамках мероприятия были рассмотрены различные аспекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в условиях текущих ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предприниматели получили разъяснения по актуальным вопросам, охватывающим таможенное регулирование, валютный контроль, транспортную логистику, установление контактов с зарубежными партнерами, а также рекомендации для разработки четкого плана действий для своих компаний.

Участникам семинара была презентована специализированная платформа А7 для проведения трансграничных платежей, созданная ПСБ в 2024 году. Ключевая задача этого сервиса – обеспечить бизнесу устойчивую и бесшовную инфраструктуру для внешнеторговых платежей по контрактам в любой валюте и в любую страну мира. На данный момент платформа востребована не только среди крупных экспортеров и импортеров, но и представителями малого и среднего бизнеса, особенно теми, кто работает с Китаем, Турцией, ОАЭ и другими странами Азии и Ближнего Востока. Комиссия по международным расчетам составляет всего 0,3% (плюс НДС), а срок проведения операций — от нескольких часов, например, в Китай платежи через платформу А7 проходят за 4 часа. Также А7 предлагает клиентам аккредитивы и банковские гарантии, адаптированные под международную практику расчетов, и процентные векселя, позволяющие проводить расчеты в разных валютах.

Кроме того, эксперты ПСБ представили актуальные данные о состоянии макроэкономики и поделились наблюдениями об особенностях развития бизнеса в современном мире глобализации.

«Для устойчивого роста и процветания компаний региона в условиях современной экономики выход на международные рынки становится насущной необходимостью. Семинар охватил ключевые аспекты ВЭД, начиная от базовых понятий и заканчивая практическими примерами, которые помогут региональным предпринимателям уверенно ориентироваться в мире международной торговли. Цель ПСБ — сделать процесс выхода на экспорт и импорт максимально прозрачным и доступным для бизнеса любого масштаба и предоставить решение для снижения операционных рисков и более точного планирования финансовых параметров сделок»,— отметил региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

ПАО "БАНК ПСБ"