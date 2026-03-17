Подозреваемого в поджоге трех машин задержали в Богородске с киянкой

В Богородске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в умышленном поджоге трех автомобилей, принадлежащих одной семье. При злоумышленнике правоохранители обнаружили деревянную киянку и зажигалку для газовой плиты, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вину 43-летний задержанный признал. Он рассказал полицейским, что выпил, разбил боковые стекла автомобилей, залил в салоны бензин и поджег. Фигурант пошел на это из-за подозрений, что сын потерпевшей оскорбил его падчерицу, уточнили в МВД. Ущерб превысил 500 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ об умышленном повреждении имущества. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Елена Ковалева