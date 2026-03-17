В Брюсселе пройдут технические переговоры по вопросу вступления Молдавии в ЕС

17 марта в Брюсселе состоятся технические переговоры представителей Молдавии и Евросоюза по трем кластерам, необходимым для вступления в сообщество. Об этом сообщил спецпосланник молдавского президента по европейским делам и стратегическому партнерству Нику Попеску.

«Эти технические переговоры имеют значение, это важный шаг и очень хорошее достижение. В то же время процесс должен рассматриваться взвешенно, без драматизации и без чрезмерного триумфализма,— подчеркнул Нику Попеску (цитата по Moldpres).— В Республике Молдова уже был сделан большой ряд шагов — приняты необходимые меры, проведены реформы и корректировка с европейским законодательством, и этот темп придется сохранять и в дальнейшем».

Для вступления в Евросоюз Кишиневу требуется привести собственное законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Процесс вступления включает переговоры по 35 главам, организованным в шесть тематических групп (кластеров). Власти Молдавии намерены завершить процесс к 2028 году.

Республика Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз 3 марта 2022 года. К июню того же года стране был предоставлен статус кандидата. В декабре 2023 года Европейский совет решил начать переговоры о вступлении. Официально переговоры начались в июне 2024 года. Встречи по первым трем из шести групп переговорных глав («Основные ценности», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения».—"Ъ") прошли в декабре.

