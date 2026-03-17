В Оренбурге суд приостановил деятельность бассейна в гостинице из-за жалобы на отравление

Ленинский районный суд Оренбурга приостановил на 30 суток деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуг, связанных с эксплуатацией бассейна в гостиничном комплексе «Гюмри». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

В ведомстве уточняют, что в управление поступило обращение гражданина по факту отравления хлором после посещения бассейна в гостиничном комплексе «Гюмри». Комплекс находится в Оренбурге на ул. Мира, 50.

Управление проводит расследование инфекционных (массовых неинфекционных) заболеваний. Установлены нарушения обязательных требований в части непроведения производственного контроля за качеством воды бассейна, в том числе за показателями остаточного хлора.

Специалисты ведомства приняли обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности, в части эксплуатации бассейна. Расследование продолжается.

Руфия Кутляева