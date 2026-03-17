Знакомые все лица

Выбор посланника для любого бренда — дело тонкое и ответственное. Тут не обойтись без perfect match, идеального попадания в имидж, стиль, характер будущего героя рекламных фото и видеороликов. В официальных коммюнике это называется «разделять общие ценности».

Tiffany & Co.— Натали Портман

Обладательница премии «Оскар», режиссер и продюсер Натали Портман стала глобальной посланницей американского ювелирного дома. Актриса уже снялась в первой рекламной кампании. Фотограф Гордон фон Штайнер запечатлел ее в интерьерах флагманского бутика на 5-й авеню, где Портман позирует в знаковых украшениях HardWear, Knot, T by Tiffany. На церемонии «Оскар» состоялась премьера короткого рекламного фильма о Tiffany с ее участием.

«Изысканность, искренность и интеллектуальность Натали глубоко созвучны нашим ценностям,— сказал президент и главный исполнительный директор Tiffany & Co. Энтони Ледру.— Элегантная и смелая, она легко воплощает образ современной женщины Tiffany». Портман призналась, что с подросткового возраста чувствовала связь с ювелирной маркой: все началось с фильма «Завтрак и Тиффани», кроме того, подвеска Tiffany Heart была классическим подарком девочкам на бат-мицву. И, конечно, актриса неоднократно блистала в украшениях Tiffany & Co. на разных церемониях.

Messika — Джулианна Мур

Оскароносная актриса выбрана глобальным амбассадором парижской ювелирной марки. В качестве посланницы производителя бриллиантовых украшений актриса будет представлять Messika в маркетинговых кампаниях и на международных мероприятиях, а первые промокадры появятся уже в апреле. «Джулианна — само воплощение современного очарования: сильная, умная, сияющая,— сказала Валери Мессика, основатель и креативный директор бренда.— Она обладает редким обаянием, которое мы почувствовали с момента нашей первой встречи. Джулианна выражает себя эмоциями и светом. Как и наши бриллианты».

Джулианна Мур

Фото: Messika / Tiziano Джулианна Мур

Фото: Messika / Tiziano

Французский ювелирный дом имеет давние связи с американской актрисой: в фильме 2018 года «Глория Белл» режиссера Себастьяна Лелио Мур носила знаковое колье Move с подвижными бриллиантами. В прошлом году в качестве почетного гостя актриса присутствовала на праздновании 20-летия бутика Messika на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.

Bulgari — Дуа Липа, Джейк Гилленхол

Римский ювелирно-часовой дом представил сразу двух посланников. Дуа Липа (родилась в Лондоне в семье косовских албанцев) — одна из самых влиятельных артисток молодого поколения. Обладательница множество премий «Грэмми» и BRIT, миллиарды прослушиваний по всему миру, она стала ярким представителем современной культуры. «Дуа Липа воплощает собой современное представление о правах и свободе, что глубоко созвучно ценностям Bvlgari»,— отмечает Лаура Бурдезе, заместитель генерального директора компании Bulgari (с 1 июля 2026 года она вступит в полномочия гендиректора). Липа призналась в любви украшениям Bulgari, которые «всегда идеально дополняют образ, превращая его в настоящее событие».

Часовое направление дома в ближайшем будущем будет представлять Джейк Гилленхол, оскаровский номинант и лауреат премии BAFTA. «Он привносит глубину, человечность и целеустремленность во все, что делает»,— заявили представители Bulgari. В свою очередь, актер и продюсер признался: «В подходе Дома — к мастерству, культуре и человеческим историям — присутствует щедрость, которая созвучна моим ценностям. Подлинность для меня проистекает из отношений, которые мы строим, и заботы, которую мы вкладываем в то, что создаем, оставаясь верными тому, что действительно важно». На кадрах рекламной съемки он запечатлен в часах из ультратонкой линейки Octo Finissimo из титана и карбона.

Chanel J12 — Жизель Бюндхен

Бразильская супермодель стала лицом рекламной кампании культовых часов Chanel J12. Первые спортивные часы-унисекс из керамики, ставшие настоящим объектом желания, уже отметили свое 25-летие, но по-прежнему остаются на пике популярности. Главная идея проморолика — отразить двойственность часов, их прочность и плавность, вневременную элегантность, баланс между мощью и спокойствием. Съемки проходили на природе, на море, в условиях естественного света. «После многих лет работы в быстро меняющемся мире моды я замедлила темп и начала жить осознанно,— размышляет Бюндхен.— Часы J12 отражают этот сдвиг, воплощая гармонию, к которой я стремлюсь в своей жизни, к сочетанию красоты и простоты».

Нина Спиридонова