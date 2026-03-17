Сведения о фальсификации масла «Вкуснотеево» не выдержали проверки

На минувших выходных федеральный телеграм-канал MASH распространил информацию о том, что сливочное масло торговой марки «Вкуснотеево» якобы является подделкой. Сообщение быстро подхватили некоторые воронежские телеграм-каналы, не удосужившись проверить достоверность данных. В своем посте MASH ссылался на результаты исследований, проведенных «Бюро судебной экспертизы и оценки» во всех филиалах организации.

Однако, как выяснило издание «Новый город», связавшись с руководством экспертной структуры, выводы федерального канала оказались поспешными. Руководитель и сертифицированный эксперт ООО «Бюро Судебной Экспертизы и Оценки» Елена Щавелева прокомментировала результаты проведенных исследований сливочного масла и сообщила, что по итогам проверки сливочное масло «Вкуснотеево» и «Брест-Литовск» полностью соответствуют ГОСТу и произведены из натурального сырья.

«Полный перечень образцов сливочного масла, которые прошли лабораторные испытания и к которым нет нареканий, опубликован на официальных ресурсах организации»,— заявила Щавелева, указав на наличие официального заключения на сайте бюро.

Таким образом, информация о фальсификации масла «Вкуснотеево» не нашла подтверждения и была опровергнута той самой экспертной организацией, на которую ссылались распространители фейка. Производитель, чья деловая репутация оказалась под ударом, имеет все основания для защиты своих интересов в правовом поле.