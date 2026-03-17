ФСБ отчиталась о предотвращении хищения 30 млрд рублей у предприятий ОПК за год

В 2025 году сотрудники ФСБ предотвратили хищения средств предприятий оборонно-промышленного комплекса на общую сумму 30 млрд руб. Были возбуждены более 700 уголовных дел, осуждены более 200 человек, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около 10 млрд рублей», — заявил оперативный сотрудник ведомства.

В спецслужбе подчеркнули, что с начала СВО финансирование предприятий ОПК было кратно увеличено. В связи с этим ФСБ проводит работу «по предупреждению и выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности».