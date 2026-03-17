Apple продлила на 10 лет действие шести товарных знаков в России

Американская компания Apple продлила срок действия исключительного права на шесть товарных знаков до 2036 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента. Среди товарных знаков — Music Memos, AirTunes, Made for Apple Watch, Siri, iPad Smart Keyboard и логотип компании (изображение надкусанного яблока).

Apple подавала заявку на регистрацию в 2016 году. Под этими брендами компания будет продавать в России телефоны, компьютеры, смарт-часы, программное обеспечение, наушники и так далее.

В 2022 году американская компания объявила о приостановке продажи своей продукции в России. Однако техника продолжает поставляться в страну через механизмы параллельного импорта — ввоз в Россию оригинальных товаров, купленных у посредников в других странах, без согласия правообладателя.