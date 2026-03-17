В Башкирии находится официальная делегация Индии

С 16 по 19 марта в Башкирии работает официальная делегация Индии, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики. В состав делегации входят советник, глава отдела экономики и коммерции посольства Индии в Москве Рамкумар Тхангарадж и консул, глава канцелярии генконсульства Индии в Казани Гитика Тамта.

Визит проходит в рамках деловой программы агропромышленного форума и международной выставки «Агрокомплекс».

