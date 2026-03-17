В Кузбассе суд признал жену погибшего на СВО бойца недостойной соцвыплат

Мариинский городской суд Кузбасса признал супругу погибшего участника специальной военной операции недостойным наследником, лишив ее права на все выплаты, положенные членам семьи военнослужащего. Истцом по делу выступил брат погибшего бойца.

Согласно материалам гражданского дела, брат военнослужащего, погибшего при выполнении боевых задач на территории проведения СВО, узнал, что вскоре после заключения контракта с Минобороны РФ его родственник вступил в брак с местной жительницей. Для истца это стало полной неожиданностью, так как ранее брат был категорически против создания семьи.

Суд установил, что между подписанием контракта с Минобороны РФ и заключением брака прошло всего четыре дня. Вместе супруги не жили. Более того, женщина продолжала проживать со своим сожителем, с которым имеет совместного ребенка. Выяснилось, что в период прохождения службы брат истца купил автомобиль, который находился в пользовании сожителя официальной супруги погибшего.

Признав супругу брата истца недостойным наследником и лишив ее права на все положенные вдове военнослужащего выплаты, суд не увидел оснований для признания брака недействительным.

Михаил Кичанов