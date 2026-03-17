Автора книги о переживании горя утраты признали виновной в убийстве мужа

Суд штата Юта признал 35-летнюю Кури Ричинс виновной в убийстве мужа. Как установило следствие, женщина, написавшая после его смерти книгу для детей о переживании утраты близкого человека, отравила супруга большой дозой фентанила. Об этом сообщает BBC.

Преступление было совершено в марте 2022 года. По данным следствия, у Кури Ричинс на тот момент были долги на $4,5 млн. Она рассчитывала, что после смерти мужа Эрика получит страховку и права на общее имущество, что принесло бы ей в общей сложности $4 млн. Кроме того, она к тому моменту встречалась с другим мужчиной и планировала связать свою жизнь с ним. Следствие установило, что сначала она добавила фентанил в бутерброд, съев который муж чуть не умер. Через какое-то время она предприняла вторую попытку, увеличила дозу фентанила и добавила его в коктейль.

Женщина не сразу попала под подозрение. После смерти мужа она написала книгу «Ты со мной?», которая должна была помочь ее троим маленьким детям пережить потерю отца. Книгу она посвятила памяти своего «замечательного мужа».

Ричинс арестовали в марте 2023 года. Следствие установило человека, который продал ей фентанил, нашло более 40 свидетелей, чьи показания подтвердили вину женщины. Приговор ей будет вынесен 13 мая, в день рождения ее мужа, которому могло исполниться 44 года. Кури Ричинс грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Алена Миклашевская