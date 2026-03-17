Коммерсантъ FM
Урожай оставляют без удобрений

Грозит ли конфликт на Ближнем Востоке продовольственным шоком

Война на Ближнем Востоке оборачивается для мировой экономики продовольственным шоком. Кризис будет хуже, чем в 2022 году, прогнозируют в американском Институте удобрений TFI. И это вдобавок к проблемам с энергопоставками, напоминает The Wall Street Journal. А что говорят экономисты?

Фото: Raghed Waked / Reuters

Казалось бы, что объединяет фермеров из России, Польши и США? Инвестбюллетень Fuller Treacy Money утверждает, что война в Иране снижает урожайность по всему Северному полушарию. При этом нынешний сбой затрагивает сразу несколько звеньев системы производства.

Главные «пострадавшие» — карбамид, аммиак и сжиженный углеводородный газ. У ближневосточных производителей закончились мощности для их хранения, а длительные перебои заставили предприятия в других регионах закрыться, пишет Financial Times. Россия тоже почувствует нехватку этой продукции. Из-за сбоя пострадает и объем торговли с Ираном. Бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод объяснил “Ъ FM”, почему:

Экспортеры перебирают зерно

«В этом году рассчитывали на аграрный товарооборот под $2,6 млрд. Главные поставки зерна, которые выгодно везти большими партиями, шли через Персидский залив. Чем меньше корабль, тем больше финансовые затраты на тонну перевозимого груза. 90% зернобобовых поставляется тоже извне. 75% из этого проходит через всеми любимый Ормузский пролив. И вот это катастрофа. Другими словами, 75% всего перевозимого съестного блокируется.

Другая проблема — Катар, один из крупнейших производителей азотных удобрений, карбамида и аммиака. Где-то около 1 млн тонн этого добра заперто в заливе».

Ормузский пролив обеспечивает около трети мировой морской торговли удобрениями (примерно 16 млн тонн в год), говорится в исследовании ООН. С начала войны биржевые цены на разные виды удобрений уже выросли на 10-30%, отмечают аналитики Kpler. И это еще не предел, уверен профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин:

«Логистические вопросы всегда решаются, просто другой ценой. Нужно некоторое время. Сухогруз, который обычно везет какое-то продовольствие через Ормузский залив, вот там не пойдет, а выберет маршрут в обход Африки. Это плюс две недели и сотни тысяч долларов.

Продовольствия меньше не станет, но его будет сложнее распределять, все подорожает.

Соответственно, это может вызвать и рост внутренних цен, потому что у нас так все работает. Если импортные товары дорожают, то тут же наши отечественные производители тоже повышают прайсы на аналогичную продукцию. Кроме того, может быть инфляционный эффект от того, что Россия в марте получит порядка $5 млрд дополнительных доходов. Вопрос, как они будут использованы».

По данным агентства Argus, логистический коллапс — главная причина роста цен на авиакеросин. При этом билеты на рейсы из ЕС в Азию тоже подорожали в среднем в два раза. Глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что топливный кризис из-за Ирана приведет к нехватке продовольствия и сырья в Европе уже в 2027 году. Но до этой даты рынку не хватит времени на трансформацию, отметил в беседе с “Ъ FM” профессор экономики Бостонского университета Лоуренс Котликофф:

«Быстро заменить продовольствие, которое поступает из стран Ближнего Востока, будет не так просто. В любом случае мы столкнемся с повышением цен на удобрения, еду, грузоперевозки. Нужно будет последовательно приспосабливаться к новым условиям. Европейское, американское и глобальное сельское хозяйство пострадают».

Как отмечают аналитики, главным бенефициаром энергокризиса может стать Россия. Оперативно заместить ближневосточную нефть и газ можно только сырьем из РФ, пишет BBC. А для этого Запад должен снять с Москвы санкции.

Леонид Пастернак

