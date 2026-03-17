Резкий рост суицидов среди несовершеннолетних зафиксировали в Удмуртии

В 2025 году в Удмуртии зафиксирован рост суицидов среди несовершеннолетних более чем в четыре раза. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева на сессии республиканского Госсовета.

«За год уровень детских суицидов в республике увеличился до с 13 до 3 места относительно других регионов ПФО»,— рассказала уполномоченный по правам ребенка.

Госпожа Авдеева отметила, что число суицидов увеличилось в благополучных семьях и среди детей, обучающихся на семейном образовании. В течение 2025 в школы были возвращены более 1 тыс. учеников. Особое внимание будет уделено подросткам, проживающим отдельно от родителей в съемных квартирах.

Анастасия Лопатина